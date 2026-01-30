Los casos activos de gusano barrenador pasaron de 492 el pasado 7 de enero a 831 el pasado 28 de enero; es decir, un incremento porcentual de 68 por ciento.

De acuerdo con los reportes epidemiológicos más recientes del Senasica, la primera semana de enero se reportaron 13 mil 335 casos acumulados, un incremento de 118 respecto al cierre del 2025.

El último corte oficial, al 23 de enero, México acumuló 14 mil 321 casos; esto indica que, a pesar de los esfuerzos de contención, la plaga sigue ganando terreno en el acumulado histórico desde su reintroducción en el 2024.