El Servicio de Administración Tributaria informó que llegó a un acuerdo con Grupo Salinas y pagará un monto total de 32 mil 132 millones de pesos, luego de 18 años de litigios y amparos por su deuda con el fisco.
Del total del adeudo, se acordó que 10 mil 400 millones ingresarán de inmediato por lo cual ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos.
En un comunicado, Grupo Salinas y su presidente fundador Ricardo Salinas Pliego, destaca que en los últimos 20 años, siempre han cumplido con el pago de impuestos y han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales.
