Durante 2025, México prácticamente triplicó el número de casos de tos ferina con respecto a 2024. Al cierre del pasado mes de diciembre, se confirmaron mil 590 contagios, frente a los 550 pacientes que fueron reportados con la infección respiratoria en 2024.
Al corte del 16 de enero del presente año, se han notificado 3 casos probables de tos ferina, de los cuales, ninguno ha sido confirmado, informó la Secretaría de Salud.
En cuanto a la distribución geográfica, a excepción de Tabasco, todas las entidades en el país reportaron contagios de tos ferina, el año pasado.
