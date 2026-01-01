El delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones, marcó un doblete en el triunfo del Al-Qadisiya 2-1 ante al Al-Ittihad en duelo de la jornada 17 de la liga árabe, con los que llegó a 15 en la temporada y se coloca a sólo uno de Cristiano Ronaldo, quien es el líder del goleo individual con 16 tantos.

Quiñones prolongó su buena racha a seis partidos consecutivos anotando y es uno de los jugadores clave para que su equipo se encuentre en el quinto lugar de la liga.

En total Julián lleva 19 anotaciones en la presente temporada, si se contabilizan los cuatro tantos que hizo en el Torneo de Copa. (Por Manuel Trujillo Soriano)