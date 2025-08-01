La Fiscalía del Estado llevó a cabo esta tarde un cateo en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Las Conchas, en Guadalajara. El operativo se realizó en el anexo situado sobre la calle 5 de Mayo, en el cruce con avenida Los Ángeles.

La dependencia informó que estas acciones forman parte de las revisiones itinerantes en este tipo de establecimientos, con el objetivo de detectar anomalías operativas y reglamentarias, así como la posible comisión de delitos. La estrategia también busca localizar personas con reporte de desaparición e incluso menores de edad.

Se sabe que algunos familiares acudieron por los internos, mientras que los resultados del operativo se darán a conocer en las próximas horas. (Por Edgar Flores Maciel)