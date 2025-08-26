El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, visitó Tlaquepaque y expresó su respaldo al proyecto del acueducto de la presa Solís, que busca llevar agua hacia la ciudad de León, Guanajuato.
Llamó a la población jalisciense a no preocuparse por un posible impacto en el caudal del río Lerma hacia el Lago de Chapala.
“Les diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también a otras entidades federativas”.
Además, Monreal aseguró que Jalisco tendrá apoyo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, aunque no precisó montos ni rubros específicos. (Por Marck Hernández)
Monreal respalda proyecto de acueducto de la presa Solís y garantiza recursos para Jalisco
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, visitó Tlaquepaque y expresó su respaldo al proyecto del acueducto de la presa Solís, que busca llevar agua hacia la ciudad de León, Guanajuato.