El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, visitó Tlaquepaque y expresó su respaldo al proyecto del acueducto de la presa Solís, que busca llevar agua hacia la ciudad de León, Guanajuato.

Llamó a la población jalisciense a no preocuparse por un posible impacto en el caudal del río Lerma hacia el Lago de Chapala.

“Les diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también a otras entidades federativas”.

Además, Monreal aseguró que Jalisco tendrá apoyo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, aunque no precisó montos ni rubros específicos. (Por Marck Hernández)