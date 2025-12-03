Celebra el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces, los anuncios que en materia laboral hizo el Gobierno de la República.

“Estos dos sucesos históricos que hoy se dieron a conocer en Palacio Nacional. Esto beneficia a más de ocho millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos y hoy podemos decir que las canastas básicas en el 2025 era de 1.8 y hoy en el 2026 llega a dos canastas básicas. 6.6 millones de personas salieron de la pobreza y esto se debe exclusivamente a los salarios mínimos”.

Pero además, luego de 40 meses de trabajo y miles de foros y opiniones, se llegó a un acuerdo para la presentación de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. (Por Arturo García Caudillo)