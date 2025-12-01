Inició como un proyecto piloto y en tres semanas ya trasladó a 20 mil personas, es el Camioncito Zapopan, programa de movilidad gratuita que el Ayuntamiento opera con el objetivo de apoyar a quienes viven en las colonias Tesistán y Valle de los Molinos.

Paulina Torres, explicó que se trata de apoyar a quienes caminan grandes distancias para llegar al transporte masivo.

“Y en este camino la movilidad es un factor que limita a muchas personas, movilidad significa llegar a la escuela, llegar al trabajo, llegar a consulta médica, a casa sin miedo; la movilidad es un factor que determina la calidad de vida de una familia entera.Moverse en la ciudad no debería ser un privilegio sino un derecho, nadie debería perder una oportunidad simplemente porque no hay una ruta cerca o porque el servicio tarda tanto que se viene impráctico”.

En esta etapa piloto operan ocho rutas con camionetas para capacidad de 16 personas cada unidad. (Por Gustavo Cárdenas)