En busca de aprovechar la llegada de nuevas inversiones a nuestro país y la consecuente construcción de plantas de producción, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleadores de México propone, aprovechar la coyuntura y educar a nuestros jóvenes, como explica el líder de la CATEM, Pedro Haces.

“Ya hay empresas que se están instalando y ya estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Educación Pública para las certificaciones y para todo lo que yo llamo, que es el pilar fundamental para el desarrollo, que son las capacitaciones de los trabajadores. Entonces, no es ningún sueño, es una realidad. CATEM siempre ha dado resultados, los va a seguir dando. Y estamos trabajando también, para que todos los trabajadores pertenecientes a nuestra confederación en todos los sindicatos, puedan estar cerca de las empresas sus casas”.

Haces Barba añade que formando ingenieros y técnicos especializados, y viviendo cerca de la empresa, los trabajadores podrán gozar de sueldos de al menos 40 mil pesos y disfrutar más de sus familias. (Por Arturo García Caudillo)