Un camión de Mi Macro Periférico se incendió en la colonia La Joya, en Guadalajara, presuntamente por una falla eléctrica.

El incidente ocurrió en la lateral de Periférico, a la altura de avenida Artesanos, donde el conductor logró evacuar a tiempo a los pasajeros, por lo que no se reportaron personas heridas.

Bomberos y policías viales controlaron el fuego, que consumió la unidad sin afectar a otros vehículos, y realizaron labores de limpieza y contención de combustible en la zona.