Un camión de Mi Macro Periférico se incendió en la colonia La Joya, en Guadalajara, presuntamente por una falla eléctrica.
El incidente ocurrió en la lateral de Periférico, a la altura de avenida Artesanos, donde el conductor logró evacuar a tiempo a los pasajeros, por lo que no se reportaron personas heridas.
Bomberos y policías viales controlaron el fuego, que consumió la unidad sin afectar a otros vehículos, y realizaron labores de limpieza y contención de combustible en la zona.
Se incendia camión del Mi Macro Periférico en Guadalajara
Un camión de Mi Macro Periférico se incendió en la colonia La Joya, en Guadalajara, presuntamente por una falla eléctrica.