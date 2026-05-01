La secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM), María de Jesús Rodríguez, pidió este viernes 1 de mayo que la reciente reforma sobre la reducción de la jornada laboral sea acompañada por una reforma fiscal que beneficie directamente a los trabajadores, al permitirles percibir mayores ingresos netos.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, la dirigente sindical reconoció los avances alcanzados, pero subrayó la necesidad de complementar estas medidas con cambios en materia tributaria.

Planteó que ciertos ingresos laborales como horas extras, aguinaldo y las utilidades de los Trabajadores queden exentos de impuestos para mejorar el poder adquisitivo.