En el Día Internacional del Trabajo, Coparmex Jalisco reconoció el esfuerzo de los trabajadores del estado y destacó avances en materia de empleo formal, aunque advirtió que los retos siguen siendo significativos.

Jalisco supera los dos millones de trabajadores registrados ante el IMSS, lo que lo coloca como la segunda entidad con más empleos formales en el país.

Solo en el primer trimestre del año se generaron casi ocho mil nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo, el organismo empresarial alertó que la informalidad afecta a casi la mitad de la fuerza laboral en la entidad: 49 de cada 100 personas trabajan sin seguridad social ni prestaciones.

Coparmex subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan presiones crecientes en costos laborales, energéticos y regulatorios, lo que limita su capacidad de generar empleo formal y sostenible.