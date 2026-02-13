La investigación en torno al secuestro de diez mineros en Sínaloa, no ha concluido y la causa de su desaparición aún no se conoce, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Aquí el secretario de Seguridad dio la información de que los detenidos habían dicho que habían confundido a los mineros con miembros de un grupo delictivo. Esa es la información que da, que es la declaración de los detenidos. Evidentemente la fiscalía está haciendo una investigación más profunda, no solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa. La investigación tiene que ver con hablar con los familiares, tiene que ver con hablar con otros trabajadores mineros, y también con la industria minera para poder conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho”.

De hecho, señala, tampoco se ha podido confirmar en este caso si existe de fondo una extorsión, pero tampoco se descarta. (Por Arturo García Caudillo)