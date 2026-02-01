El Congreso de Jalisco aprobó la creación de dos comisiones especiales: una para vigilar la mejora del servicio de transporte público en el contexto del aumento a la tarifa, y otra para el estudio y análisis del programa de verificación vehicular.

La coordinadora del PAN en el Congreso local, Claudia Murguía, explicó que la comisión sobre transporte revisará proyectos e iniciativas presentadas por ciudadanos y colectivos en torno a la calidad del servicio, e incluso podría plantear la reversión del incremento tarifario.

“La comisión va a jalar, digamos, todos los proyectos e iniciativas, acuerdos que tengan que ver con el aumento a la tarifa considerando todas las circunstancias. Y si en seis meses de trabajo de la comisión, así está plasmado en el acuerdo, la comisión considera y aprueba que no justifica el aumento de la tarifa, a través de este Congreso se exhortará al Ejecutivo para que pueda regresar al costo actual”.

Respecto a la segunda comisión, se precisó que no tiene como objetivo eliminar el programa de verificación vehicular, sino analizar su funcionamiento para que cumpla con fines de protección ambiental y no tenga un carácter recaudatorio. (Por Marck Hernández)