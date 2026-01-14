El Gobierno de la Ciudad de México proyecta 850 obras públicas y la intervención en 200 canchas para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Brugada señaló que las obras serán permanentes e incluyen rehabilitación de infraestructura urbana, banquetas, pozos de agua, cambios a rutas de transporte, así como 30 mil nuevas cámaras y 3 mil 500 patrullas.

En la zona del Azteca se ejecutan trabajos para mitigar inundaciones y recuperar espacios públicos.