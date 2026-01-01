General Motors anunció una inversión de mil millones de dólares en sus operaciones de manufactura en México durante los próximos dos años, como parte de una estrategia para atender la demanda doméstica y reforzar su compromiso de largo plazo con el país.

En un comunicado, la compañía señaló que la inversión se alinea con los esfuerzos para fortalecer el mercado interno.

En ventas, la empresa reportó en diciembre un alza anual de 11.2 por ciento.

En 2025 comercializó 198 mil 153 unidades.