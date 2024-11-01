La Policía de la Ciudad de México desplegará cerca de 15 mil elementos durante las celebraciones de fin de año y el año nuevo, para salvaguardar la seguridad de los capitalinos, así como de los visitantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que los policías estarán apoyados con más de mil vehículos, cinco grúas, 15 ambulancias y 13 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

El operativo de seguridad comenzará a partir de las 06:00 horas del miércoles 31 de diciembre y se mantendrá hasta el final de las actividades del jueves 01 de enero.