Durante las festividades navideñas, la demanda de billetes y monedas creció como medio de pago entre la población en general.

Datos del Banco de México indican que en la semana que terminó el pasado 26 de diciembre, las necesidades de dinero en efectivo se incrementaron en 36 mil 388 millones de pesos.

Hace un año por esas mismas fechas el aumento semanal fue de 40 mil 265 millones de pesos, revelan datos del banco central.