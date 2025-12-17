La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó la destrucción de 335 kilogramos de drogas derivados de aseguramientos.

La dependencia detalló que la incineración representa un incremento superior al 235 por ciento respecto a ejercicios similares de años anteriores.

Las sustancias corresponden tanto a indagatorias iniciadas desde 1970 como a carpetas abiertas en 2025.

El procedimiento incluyó la entrega del material a la Policía de Investigación y su verificación por peritos en química antes de su destrucción.