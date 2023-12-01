Ante el aumento de casos de depresión y ansiedad en la temporada decembrina, el Gobierno de Guadalajara priorizará la atención en salud mental.

Los Servicios de Salud Municipales brindan atención psicológica las veinticuatro horas en la unidad Ernesto Arias y servicio diurno y nocturno en las otras cuatro unidades de la Cruz Verde.

Autoridades municipales informaron que se analiza un convenio con el Colegio de Profesionales de la Psicología de Jalisco para fortalecer políticas públicas en la materia.

En lo que va del año se han atendido mil 914 personas en crisis, con seguimiento médico y psicológico.