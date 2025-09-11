Tras la explosión de una pipa de gas en la alcadía Iztapalapa que arroja hasta el momento ocho muertos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a elaborar un protocolo de circulación de vehículos de carga que transportan hidrocarburos o algún material peligroso y de qué manera hacerlo en las calles de la capital del país.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que actualmente el Reglamento de Tránsito establece que los vehículos con estas características, deben sujetarse a circular por las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga, definidos por las autoridades.