Al criticar que hay tramos que son verdaderas terracerías y peligrosos caminos para los viajeros, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, exigió al gobierno federal invertir en la rehabilitación de tramos carreteros que son de su responsabilidad.

“A que las legisladoras y legisladores federales de Jalisco destinen recursos para las carreteras federales que están despedazadas y que, eso sí, en el Presupuesto de Egresos de la Federación no vienen contempladas. Ahí sí es completamente cierto: las carreteras de Jalisco ya no aguantan más”.

Pablo Lemus criticó que representantes de Jalisco en el ámbito federal no han podido conseguir un solo peso para la rehabilitación de carreteras. (Por Gustavo Cárdenas)