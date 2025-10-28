El gobierno de la Ciudad de México anunció la creación del Sistema de Educación Inicial, un nuevo modelo educativo que buscará garantizar el desarrollo integral de niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los seis años de edad.
Para ello, se construirán 300 nuevos centros de cuidado, 200 a cargo del gobierno capitalino y cien que serán operados a través de las cooperativas o Centros Comunitarios.
El proyecto forma parte del Sistema Público de Cuidados y de la Ley en la materia, enviada recientemente al Congreso capitalino para su análisis y eventual aprobación.
CDMX impulsa Sistema de Educación Inicial para niños desde los 43 días de nacidos
