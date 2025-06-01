Las diversas movilizaciones que se realizan en carreteras, autopistas, casetas y otras vialidades paralizan el movimiento de mercancías, lo que causa un daño económico incuantificable, lamenta la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, Eva María Muñoz.

Señala que los bloqueos que se registran para pedir apoyos al campo, por problemas de agua y apoyos a la educación, entre otros, provocan que las empresas de logística enfrenten afectaciones en la entrega de mercancías.

Aunque dijo que reconocen el derecho a la libre manifestación, subraya que la Asociación “rechaza categóricamente estos métodos de presión que lesionan a terceras personas, empresas y otros sectores”.