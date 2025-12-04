La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el operativo Guadalupe-Reyes en la capital, que iniciará este viernes 5 de diciembre.

La mandataria capitalina dijo que no se permitirá la instalación de romerías en Paseo de la Reforma y aseguró a los comerciantes que “siempre habrá alternativas para ellos”.

Las autoridades ya se reunieron con los líderes de grupos originarios residentes en la ciudad y artesanos para alcanzar acuerdos que les permitan instalarse en el espacio que se habilitará en el Zócalo.