La Comisión Federal de Electricidad notificó la suspensión por siete horas del servicio de energía eléctrica para este viernes 5 de diciembre en puntos estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La interrupción del suministro está programada para iniciar en la madrugada y extenderse hasta el mediodía.

La zona afectada será el Centro Histórico de Tlaquepaque, a partir de las 04:00 a las 11:00 horas.

La CFE detalla que el “apagón” es necesario para realizar trabajos programados de mantenimiento y mejoras a la Red de Distribución.