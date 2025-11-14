Autoridades de la Ciudad de México reforzaron el cerco de seguridad en el primer cuadro, previo a que se realice la marcha convocada por la denominada Generación Z.

Esta mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad capitalina colocaron barricadas de concreto en los accesos principales al Zócalo capitalino, para endurecer aún más las medidas de control en la zona.

Las inmediaciones de la plancha amanecieron con bloques de concreto que conforman dos pesadas barreras destinadas a limitar el paso vehicular y peatonal, sumándose a las vallas metálicas que desde días anteriores ya se encontraban en el área.