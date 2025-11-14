Desde hoy hasta el lunes, León Guanajuato, vuelve a teñir su cielo de colores con el Festival Internacional del Globo, que este año espera recibir 350 mil asistentes, incluido un importante flujo de visitantes jaliscienses.

La edición 2025 cuenta con 200 globos aerostáticos pilotados por tripulaciones de 25 países y tendrá como gran atractivo la participación de Mickey y Minnie Mouse, quienes llegan desde Disneylandia con un globo conmemorativo por el 70 aniversario del parque. El evento ofrecerá espectáculos familiares, zona de campamento, actividades al aire libre y conciertos encabezados por Gloria Trevi, Carín León, Afrojack, Dimitri Vegas y Martin Garrix. Los boletos van de 290 a 650 pesos, según el horario.