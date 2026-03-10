La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió este martes una acta de investigación y dictó medidas cautelares al SIAPA y a COPRISJAL, para que informen sobre la calidad del agua en las colonias con quejas ciudadanas por el color café y mal olor del líquido. La CEDH le pide al organismo y a la dependencia de salud que informen sobre los resultados del análisis realizado al agua y las medidas sanitarias y correctivas para atender la situación. Asimismo, que verifique que la desinfección no se realice con químicos y que informe de manera clara, oportuna y accesible si existe algún riesgo para la población de contraer enfermedades. Las medidas se toman luego de que COPRISJAL le sugiriera a la población evitar el uso de agua de la llave para cocinar o lavarse los dientes. (Por Griselda Torres Zambrano)