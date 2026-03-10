Ante la presencia de miles de visitantes a la zona metropolitana por el mundial de fútbol, el DIF Jalisco presentó una estrategia para garantizar entornos seguros para las infancias y adolescencias.

El director de Vinculación Internacional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fernando Tolentino, indicó que el protocolo contempla la atención de siete tipos de riesgos o vulnerabilidades como el extravío, consumo de alcohol o sustancias, trabajo infantil y presencia de menores en situación de calle.

El funcionario adelantó que se aplicará sobre todo en espacios como el estadio, el FAN FEST, el corredor Chapultepec, la Glorieta Minerva, Plaza de las Américas , aeropuertos y centrales de autobuses.

En la estrategia participa una red de agentes de protección infantil conformada por diez mujeres y hombres con diferentes perfiles profesionales.