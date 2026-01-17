La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación de oficio tras señalamientos ciudadanos por posibles violaciones a derechos humanos durante el trámite de la Tarjeta Única.

El organismo informó que se solicitó información a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para detectar omisiones, fallas administrativas o afectaciones, con énfasis en grupos vulnerables.

La tarjeta, cuyo trámite inició el 12 de enero, permitirá obtener beneficios en el transporte público y realizar trámites bancarios.