Bomberos de Guadalajara rescataron a un hombre que quedó atrapado dentro de un contenedor de separación de basura en la colonia El Retiro.

La corporación informó que atendieron el reporte en el cruce de Belén y Tenerías, donde localizaron al hombre consciente, de cabeza y sin poder salir, con las piernas visibles por la compuerta.

Para evitar lesiones, los rescatistas utilizaron equipo hidráulico y, tras liberar la parte superior, elevaron el contenedor para extraerlo por debajo.

El hombre no presentó lesiones, sólo molestias por la postura prolongada.