La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación tras concluir que la muerte de un interno en la Comisaría de Prisión Preventiva, ocurrida el 12 de mayo de 2018, fue consecuencia de graves omisiones y falta de personal penitenciario.

El organismo documentó que, pese a que un juzgado federal había ordenado protocolos de protección debido a amenazas contra la víctima, ese día la comisaría operaba con apenas 66 custodios para 5 mil 933 reclusos. En el módulo 14, área de protección donde ocurrió el homicidio, solo un custodio estaba a cargo de 200 internos.

El organismo determinó responsabilidad institucional compartida entre la Secretaría de Seguridad y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y recomendó reparar el daño a la familia, investigar responsabilidades y aumentar con urgencia el personal penitenciario. (Por Edgar Flores Maciel)