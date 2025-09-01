En el marco de la entrega de los premios Ariel, a lo Mejor del Cine mexicano, que se entregarán este sábado en Puerto Vallarta, se reveló que iniciará la primera muestra audiovisual FILMA 2025, en donde además de proyectar cintas como: “El peluquero romántico”, “Poderoso Victoria”, “Los lobos”, “La Arriera” y “Corina”, entre otras.

También se incluirán máster classes, con la finalidad de que los futuros cineastas puedan aprender más y continuar con el interés en el séptimo arte.

Esta muestra estará presente en diversos lugares de Jalisco los días 27 y 28 de octubre 2025 y se buscará que tenga una continuidad anual. (Por Katia Plascencia Muciño)