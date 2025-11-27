En Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 3 mil 85 quejas en lo que va del 2025, principalmente contra instituciones de seguridad.

La Fiscalía del Estado concentra 629 señalamientos, seguida de la Dirección de Seguridad Pública con 251 y la Secretaría de Educación con 211.

También se reportan quejas contra el IMSS, Reinserción Social y el Siapa.

La presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez, informó que tras la manifestación del 15 de noviembre se integraron 21 quejas por abuso de autoridad.

Las denuncias más comunes refieren servicio público indebido, violación a la legalidad, afectaciones a la integridad personal y derechos laborales.

De cara al Mundial 2026, el organismo implementará capacitaciones municipales y operativos especiales para prevenir vulneraciones a derechos humanos durante la justa deportiva.