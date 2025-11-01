Son meses los que se acumulan con falta de agua potable en decenas de colonias en el municipio de El Salto; por ello, el Ayuntamiento ha tomado medidas como la perforación de nuevos pozos de suministro en zonas como El Castillo, Las Pintitas, Cabecera Municipal, Santa Rosa y El Verde, así lo reconoció la presidenta municipal, María Elena Farías.

“Estamos inaugurando lo de un nuevo pozo que vamos a hacer aquí. En el transcurso que llevamos de administración, que va 1 año, ya llevamos 10 pozos con este. Y eso, la verdad, es un gran orgullo para nosotros: trabajar para el bienestar de nuestro municipio y nuestros ciudadanos”.

En la colonia Las Lilas se perforó un nuevo pozo de suministro, que, según el Ayuntamiento de El Salto, dará servicio antes de que finalice el 2025. (Por Gustavo Cárdenas)