La comisionada presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra, celebró la resolución de la Segunda Sala de la Corte, gracias a la cual el Pleno del Instituto volverá a sesionar. Sin embargo, pidió no olvidar que esta es una medida temporal.

“Esta resolución da muestra del compromiso del Alto Tribunal con la vigencia de la democracia constitucional, al restablecer la garantía plena y efectiva del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en beneficio de las y los mexicanos. No debemos olvidar que esta es una medida excepcional, pero continuamos a la espera de la definición del Senado de la República para concretar las designaciones pendientes de nuestro Pleno”.

Mediante un video mensaje en sus redes sociales, Ibarra explicó que debido a los cinco meses en que el Pleno del INAI no pudo sesionar se acumularon ocho mil 236 recursos pendientes de revisión. (Por Arturo García Caudillo)