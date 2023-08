Los Charros de Jalisco anunciaron la contratación de los ligamayoristas, Alan Trejo de los Rockies de Colorado y el pitcher, Humberto Castellanos de los Diamondbacks de Arizona para la próxima temporada de la Liga de Béisbol del Pacífico.

Trejo, indicó que conoce muy bien al manager, Gil Velázquez y que por eso aceptó jugar con la novena jalisciense a la que considera una organización especial.

“Honestamente yo quería jugar invierno desde hace muchos años, pero no me habían dado la oportunidad los Rockies porque estaba lastimado, o alguna cosa como que ya tenía muchos turnos y como se presentó ya Gil Velázquez va a ser el manager de los Charros y me preguntó si quería jugar y claro, en una organización tan especial como los Charros no podía decir que no”.

Charros iniciará entrenamientos el 5 de septiembre en el Estadio Panamericano y tendrá 3 series de de pretemporada; en Puerto Vallarta, Ciudad de México y en los Altos de Jalisco. Debutará en el Circuito invernal el 13 de octubre contra Mazatlán.

(Por Manuel Trujillo Soriano/fotoCharros)