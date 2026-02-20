La titular de la Consejería Jurídica del Estado de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, celebra el reconocimiento sobre la validez del decreto para la creación del área estatal de protección hidrológica del Bosque Colomos III, por parte del Tribunal de Justicia Administrativa

“Qué se confirma en esta resolución, pues nuevamente un blindaje para el Bosque de Los Colomos de 11,918 metros cuadrados, ubicado en esta fracción o en este polígono de Colomos III, el reconocimiento de la posesión del gobierno del estado, aquí sí entran cuestiones de posesión del Gobierno del Estado y bueno, el cierre de la vía jurídica en la vía contencioso administrativa”.

Anaya Zúñiga lo reconoce como un triunfo del Gobierno del Estado en la protección de Colomos III, sin embargo, admite que la contraparte tiene la posibilidad de impugnar. (Por Gricelda Torres Zambrano)