El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, espera que se retome el diálogo con la bancada de Movimiento Ciudadano tras la reunión que sostuvo con el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora.

“Le expresamos que lo que hemos observado en la fracción parlamentaria de MC en el Congreso en las últimas semanas es que están privilegiando la confrontación política con enfoque electoral. Lo que planteamos es que estábamos en la disposición. No habíamos asumido posturas en el Congreso, habíamos buscado con nuestro actuar que hubiese condiciones para dialogar sobre los temas relevantes”.

El funcionario urge a que Movimiento Ciudadano pueda retomar el diálogo para poder abordar temas relevantes en el Congreso, entre ellos, la reforma judicial local y las leyes secundarias de transparencia, entre otros. (Por Marck Hernández)