Presume la presidenta Claudia Sheinbaum los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la cual registró un aumento de más de 820 mil personas económicamente activas.

“Es una buena noticia. Es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, incluye los datos de empleo del IMSS, digamos, del empleo que se llama formal y el de la economía llamada informal y son 820 mil 149 y es de los septiembres más altos, sino es que el septiembre más alto de la historia en empleo. El tercer trimestre tuvimos algunos problemas y ahora se recuperó de manera muy importante. Sí funciona ‘Por el bien de todos’, sí da resultados ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”.

De acuerdo a este ejercicio que lleva a cabo el INEGI, la tasa de desempleo se ubicó en tres por ciento, es decir, ligeramente arriba del 2.9 que se obtuvo en septiembre del año pasado. Asimismo, la encuesta reveló que la informalidad aumentó y la participación de las mujeres en el sector laboral vino a la baja. (Por Arturo García Caudillo)