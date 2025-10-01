El Sistema de Bicicletas Públicas MiBici y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad invitan a la “Rodada del miedo y la tradición”, un recorrido nocturno de disfraces que se realizará el sábado 1 de noviembre por la avenida Vallarta, en el marco del Día de Muertos.

La ruta partirá de los Arcos Vallarta hacia el Parque de la Revolución por la Vía RecreActiva.

Habrá 30 bicicletas disponibles para préstamo gratuito a quienes acudan disfrazados, previo registro en línea.