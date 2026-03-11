La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la elección de Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación.

“No participé yo en la decisión, eso es muy importante. Ayer, entiendo que todos los partidos lo votaron y pues qué bueno. Yo creo, como lo dije aquí, que ahora que ya vaya haber el nuevo auditor de la Federación, con la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y otras secretarías, incluso el Tribunal de Justicia Administrativa, es muy importante que se avance en la sanción de la corrupción. Aquellas denuncias en donde realmente, y la fiscalía anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Nuestro objetivo es erradicar la corrupción”.

Por otro lado, reiteró su postura en torno a la reforma electoral que hoy en unas horas más votará el Pleno de la Cámara de Diputados, asegurando que ella ya cumplió al enviar la iniciativa y la última palabra la tienen los legisladores. (Por Arturo García Caudillo)