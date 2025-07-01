Tonalá forma parte de los 61 municipios del país con las mayores percepciones de inseguridad, de ahí la razón por la que ayer sus alcaldes se reunieran a puerta cerrada con la presidenta Claudia Sheinbaum, explica el edil morenista, Sergio Chávez.

“Y bueno, ahí lo que nos está proponiendo la presidenta es entrarle con los primeros mil millones de pesos para estos municipios en diferentes rubros como espacios deportivos, educación, generación de empleo, cultura, senderos seguros”.

A esta reunión con Claudia Sheinbaum, mandos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Educación, acudieron también la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, así como el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie. (Por Gricelda Torres Zambrano)