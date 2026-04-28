Destaca la presidenta Claudia Sheinbaum la detención de “El Jardinero” y “El Güero Conta”, lïderes de dos importantes organizaciones criminales.

“Ayer hubo dos detenciones muy, muy relevantes y que muestran, primero, la coordinación del Gabinete de Seguridad Federal, mucha coordinación entre Defensa, Marina, Seguridad y todas las instituciones vinculadas con la seguridad pública, lo que tiene que ver con el avance en la inteligencia y la investigación en el país, que es uno de nuestros ejes y los resultados que se dan, porque no solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada, un presunto delincuente mayor. Lo que representaba esta persona en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes”.

Indica que el pueblo de México debe conocer la coordinación tan fuerte que hay entre los organismos de seguridad de nuestro país y que hay cooperación con las agencias de Estados Unidos, pero en materia de inteligencia y no de operaciones en campo. (Por Arturo García Caudillo)