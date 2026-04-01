Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, presentaron una iniciativa para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en hoteles y plataformas de hospedaje, con miras al Mundial de futbol.

La propuesta busca establecer medidas obligatorias para regular el acceso de menores y prevenir posibles casos de violencia o abuso en estos espacios.

“Son medidas de seguridad para todas las plataformas de hospedaje que deben de estar reguladas. Que los hoteles y las plataformas regulen el acceso de las niñas, niños y adolescentes, nos referimos a lo siguiente: que se cree un registro de cuántas personas, cuántas viviendas tenemos esta función y cuántos servicios prestan al mes cada una de estas”.

Entre las acciones planteadas se incluyen la instalación de cámaras en accesos, la identificación de menores, la presentación de cartas de patria potestad o documentos que acrediten parentesco, así como la implementación de protocolos de seguridad.

Además, Gabriela Cárdenas indicó que las plataformas tendrán facultades para denunciar posibles delitos, mientras que la Secretaría de Turismo podrá realizar visitas de inspección. (Por Marck Hernández)