La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la elección de Ernestina Godoy en el Senado como nueva fiscal General de la República.

“Ernestina es una mujer, como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema, porque fue fiscal General de Justicia en la Ciudad de México. Entonces yo creo que va a ser muy bueno para el país, esta aprobación. Me dio mucho gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado”.

Aseguró que gracias al nombramiento de Godoy Ramos habrá mayor coordinación en el gabinete de seguridad y con las fiscalías estatales. Indicó además, que aún no ha platicado con ella, pero es posible que asista diario a las reuniones del gabinete de seguridad. (Por Arturo García Caudillo)