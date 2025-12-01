Atención psicológica, nutrición, fisioterapia, revisiones dentales, exámenes de la vista, y análisis básicos de salud, estos fueron algunos de los servicios ofrecidos durante la feria de la salud integral de los hombres coordinada por el ayuntamiento de Tlajomulco.

Linda Peña, regidora municipal explicó que fueron 308 atenciones dadas.

“Para nosotros es importante decir que la salud es para todas y todos. Es importante para nosotros tener estos servicios cerquita de la gente, no solamente lo estamos llevando nuestras dependencias de gobierno sino también a nuestras comunidades y a las escuelas. Decirle que por parte de la comisión de igual tienen todo el apoyo y el respaldo de que nos preocupamos por ustedes”.

Todos los servicios de la feria de la salud para el hombre en Tlajomulco fueron gratuitos. (Por Gustavo Cárdenas)