La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la designación de la indígena mixteca Nadia López García, como nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP en sustitución de Marx Arriaga.

“Ayer fue nombrada la nueva directora general de, se llama Materiales Educativos, se llama Nadia López García, es una mujer preparada, además indígena y estuvieron de acuerdo varios, estuvimos haciendo una consulta de su perfil, varios estuvieron de acuerdo, y bueno, ya ella se va encargar del tema. Ya lo platicamos ayer”.

Insistió en decir que Arriaga, quien por cierto, sigue atrincherado en la que fuera su oficina, hizo un gran trabajo, pero reiteró que los libros de texto sí van a actualizarse pero manteniendo la base actual. (Por Arturo García Caudillo)