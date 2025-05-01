Elementos de la Policía Regional, en coordinación con la Comisaría de Ojuelos, evitaron un presunto secuestro virtual y rescataron a un joven de 18 años.
El operativo inició cuando el padre del joven denunció que recibía llamadas en las que le exigían más de 100 mil pesos a cambio de la supuesta liberación de su hijo.
Tras activar los protocolos y descartar un secuestro físico, los oficiales rastrearon al afectado, quien había sido instruido vía telefónica para salir del municipio y no comunicarse con su familia.
El joven fue localizado en la carretera Aguascalientes–San Luis Potosí, en territorio de Zacatecas.
Regresó sano y salvo a su hogar.
Frustran secuestro virtual y localizan a joven en Ojuelos
