Elementos de la Policía Regional, en coordinación con la Comisaría de Ojuelos, evitaron un presunto secuestro virtual y rescataron a un joven de 18 años.

El operativo inició cuando el padre del joven denunció que recibía llamadas en las que le exigían más de 100 mil pesos a cambio de la supuesta liberación de su hijo.

Tras activar los protocolos y descartar un secuestro físico, los oficiales rastrearon al afectado, quien había sido instruido vía telefónica para salir del municipio y no comunicarse con su familia.

El joven fue localizado en la carretera Aguascalientes–San Luis Potosí, en territorio de Zacatecas.

Regresó sano y salvo a su hogar.